02:30 ()
Свернуть список

Рома - Кальяри 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
09 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Рома
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кальяри, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
99 Сербия вр Миле Свилар
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
19 Турция зщ Зеки Челик
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
23 Италия зщ Джанлука Манчини
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
4 Италия пз Бриан Кристанте
8 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
97 Испания пз Брайан Сарагоса
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
18 Аргентина нп Матиас Соуле
1 Италия вр Элия Каприле
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
33 Словакия зщ Адам Оберт
26 Колумбия зщ Йерри Мина
32 Португалия зщ Зе Педру
8 Франция пз Мишель Адопо
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
4 Италия пз Лука Маццителли
2 Италия нп Марко Палестра
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
9 Турция нп Семих Кылычсой
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0Рома
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Рома1 : 0Кальяри
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Кальяри0 : 0Рома
05.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Рома4 : 0Кальяри
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Кальяри1 : 4Рома
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Рома1 : 0Кальяри
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри1 : 2Рома
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри3 : 2Рома
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Рома3 : 2Кальяри
12.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Кальяри2 : 2Рома
02.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 0Рома
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Рома
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Рома1 : 1
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Рома2 : 0
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 2Рома
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри4 : 0
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Кальяри
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри1 : 0
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 3 : 0Кальяри
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2328
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2323
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2418
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close