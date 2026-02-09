Рома - Кальяри 09 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кальяри, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Миле Свилар
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|97
|пз
|Брайан Сарагоса
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|18
|нп
|Матиас Соуле
|1
|вр
|Элия Каприле
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|26
|зщ
|Йерри Мина
|32
|зщ
|Зе Педру
|8
|пз
|Мишель Адопо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|4
|пз
|Лука Маццителли
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|Джан Пьеро Гасперини
|Фабио Пизакане
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|05.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|23
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|24
|18
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15