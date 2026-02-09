02:30 ()
Свернуть список

Фамаликан - АВС 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2026 20:45
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
09 Февраля 2026 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Фамаликан
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - АВС, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
АВС
Вила-даз-Авиш
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
28 Ангола зщ Педру Бонду
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
8 Испания пз Маркос Пенья
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Гуштаву Са
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
12 Франция нп Симон Элизор
1 Бразилия вр Adriel Vasconcelos Ramos
35 Португалия зщ Рубен Семеду
26 Кабо-Верде зщ Понк
24 Португалия зщ Кики
23 Португалия зщ Гуштаву Мендонса
27 Испания пз Анхель Альгобия
70 Бразилия пз Рони
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
8 Бразилия пз Pedro Lima
14 Колумбия пз Оскар Переа
20 Парагвай пз Диего Дуарте
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур АВС0 : 1Фамаликан
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Фамаликан4 : 1АВС
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 3Фамаликан
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 5 : 0Фамаликан
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан3 : 0
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Фамаликан
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 0Фамаликан
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан2 : 3
05.02.2026 Кубок Португалии 1/4 финала 3 : 2 ДВАВС
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур АВС0 : 4
23.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 3АВС
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур АВС0 : 1
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур АВС0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Морейренсе2130
7 Эшторил2130
8 Фамаликан2029
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2024
11 Эштрела2123
12 Арока2123
13 Насьонал2121
14 Риу Аве2120
15 Каза Пия2119
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2114
18
Зона вылета
АВС205

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close