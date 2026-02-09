Фамаликан - АВС 09 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - АВС, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|28
|зщ
|Педру Бонду
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|8
|пз
|Маркос Пенья
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Гуштаву Са
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|12
|нп
|Симон Элизор
|1
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|35
|зщ
|Рубен Семеду
|26
|зщ
|Понк
|24
|зщ
|Кики
|23
|зщ
|Гуштаву Мендонса
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|70
|пз
|Рони
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|8
|пз
|Pedro Lima
|14
|пз
|Оскар Переа
|20
|пз
|Диего Дуарте
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 3
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|55
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|51
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|20
|46
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Морейренсе
|21
|30
|7
|Эшторил
|21
|30
|8
|Фамаликан
|20
|29
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|20
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|21
|21
|14
|Риу Аве
|21
|20
|15
|Каза Пия
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|21
|14
| 18
Зона вылета
|АВС
|20
|5