«Ювентус» спасся от поражения в матче 24-го тура Серии А против «Лацио»

Дата публикации: 09-02-2026 01:17

В Турине завершился поединок 24-го тура чемпионата Италии по футболу Серии А сезона 2025/2026, в котором встретились туринский "Ювентус" и римский "Лацио". Матч состоялся на стадионе "Альянц" и проходил при поддержке многочисленных болельщиков. Главным судьёй встречи выступил Марко Гуида. Игра получилась очень напряжённой — соперники обменялись опасными моментами, и итоговый результат оказался ничейным: команды завершили матч со счётом 2:2.

Счёт был открыт в конце первого тайма: на 45+2-й минуте нападающий "Лацио" Педро Родригес поразил ворота хозяев. Уже на старте второй половины встречи, на 47-й минуте, нападающий римлян Густав Исаксен удвоил преимущество своей команды. Однако "Ювентус" не сдался — за дело взялся полузащитник Уэстон Маккенни, сокративший отставание туринцев на 59-й минуте. До самого конца поединка борьба шла за каждый мяч. И только на 90+6-й минуте защитник "Ювентуса" Пьер Калюлю сравнял счёт, выручив свою команду на последних секундах встречи.

После этого результативного матча "Ювентус" расположился на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А, имея в своём активе 46 очков после 24 сыгранных матчей. Отставание от лидера турнира "Интера" на данный момент составляет 12 очков. "Лацио" занимает восьмую позицию, заработав 33 очка. Дальнейшая борьба за места в еврокубках для обеих команд продолжается.