Аталанта - Кремонезе 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2026 19:30
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
09 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Аталанта
Кремонезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кремонезе, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кремонезе
Кремона
29 Италия вр Марко Карнезекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
8 Хорватия пз Марио Пашалич
13 Бразилия пз Эдерсон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
59 Польша пз Никола Залевски
9 Италия нп Джанлука Скамакка
18 Италия нп Джакомо Распадори
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
5 Италия зщ Себастьяно Луперто
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
29 Марокко пз Юссеф Мале
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Давиде Никола
История личных встреч
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Кремонезе1 : 1Аталанта
01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Кремонезе1 : 3Аталанта
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Аталанта1 : 1Кремонезе
13.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Аталанта3 : 0Кремонезе
05.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 0
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 0Аталанта
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 0Аталанта
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Аталанта4 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Аталанта2 : 3
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кремонезе0 : 2
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 0Кремонезе
19.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Кремонезе0 : 0
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 5 : 0Кремонезе
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Кремонезе2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2328
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2323
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2418
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

