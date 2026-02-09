Аталанта - Кремонезе 09 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кремонезе, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|59
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|18
|нп
|Джакомо Распадори
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|29
|пз
|Юссеф Мале
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|Раффаэле Палладино
|Давиде Никола
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 3
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 1
|13.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 0
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|5 : 0
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|23
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|24
|18
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15