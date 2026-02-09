02:30 ()
Пяст - Висла Плоцк 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2026 20:00
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
09 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Пяст
Висла Плоцк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Висла Плоцк, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Плоцк2 : 0Пяст
16.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Пяст1 : 0Висла Плоцк
30.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк1 : 0Пяст
13.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Висла Плоцк0 : 2Пяст
14.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Пяст4 : 3Висла Плоцк
03.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Висла Плоцк0 : 1Пяст
23.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Пяст2 : 2Висла Плоцк
21.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Висла Плоцк2 : 1Пяст
18.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Пяст1 : 0Висла Плоцк
03.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Пяст1 : 0Висла Плоцк
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Пяст
14.12.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 0 : 1Пяст
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст2 : 0
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 2
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Висла Плоцк2 : 1
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1Висла Плоцк
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Висла Плоцк0 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Висла Плоцк0 : 0
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 1Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув2030
7 Лех П2029
8 Корона2027
9 Радомяк1927
10 ГКС Катовице1926
11 Лехия2024
12 Мотор2024
13 Пяст1923
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Видзев2020
17
Зона вылета
Нецеча2020
18
Зона вылета
Легия2020

Отзывы и комментарии к матчу

