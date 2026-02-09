Пяст - Висла Плоцк 09 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Висла Плоцк, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|16.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 0
|30.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 2
|14.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|4 : 3
|03.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|2 : 2
|21.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|2 : 1
|18.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|1 : 0
|03.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 0
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 0
|28.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|08.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|19
|35
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|19
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|20
|33
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|20
|31
|5
|Краковия
|20
|31
|6
|Ракув
|20
|30
|7
|Лех П
|20
|29
|8
|Корона
|20
|27
|9
|Радомяк
|19
|27
|10
|ГКС Катовице
|19
|26
|11
|Лехия
|20
|24
|12
|Мотор
|20
|24
|13
|Пяст
|19
|23
|14
|Арка
|19
|22
|15
|Погонь
|20
|22
| 16
Зона вылета
|Видзев
|20
|20
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Легия
|20
|20