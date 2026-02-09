02:30 ()
Фенербахче - Генчлербирлиги 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2026 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
09 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
Фенербахче
Генчлербирлиги

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Генчлербирлиги, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Генчлербирлиги
Анкара
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Генчлербирлиги1 : 3Фенербахче
26.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Генчлербирлиги0 : 4Фенербахче
14.03.2021 Турция - Суперлига 30-й тур Фенербахче1 : 2Генчлербирлиги
21.11.2020 Турция - Суперлига 9-й тур Генчлербирлиги1 : 5Фенербахче
07.07.2020 Турция - Суперлига 31-й тур Генчлербирлиги1 : 1Фенербахче
06.12.2019 Турция - Суперлига 14-й тур Фенербахче5 : 2Генчлербирлиги
03.02.2018 Турция - Суперлига 20-й тур Фенербахче2 : 2Генчлербирлиги
27.08.2017 Турция - Суперлига 3-й тур Генчлербирлиги1 : 2Фенербахче
22.05.2017 Турция - Суперлига 32-й тур Генчлербирлиги1 : 2Фенербахче
19.12.2016 Турция - Суперлига 15-й тур Фенербахче3 : 0Генчлербирлиги
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Фенербахче3 : 1
02.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 2Фенербахче
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Фенербахче
25.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур Фенербахче1 : 1
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Фенербахче0 : 1
04.02.2026 Кубок Турции Группа B. 3-й тур Генчлербирлиги2 : 2
01.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Генчлербирлиги2 : 1
25.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 1Генчлербирлиги
18.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Генчлербирлиги1 : 1
14.01.2026 Кубок Турции Группа B. 2-й тур 0 : 1Генчлербирлиги
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2152
2
Лига чемпионов
Фенербахче2046
3
Лига Европы
Трабзонспор2145
4
Лига конференций
Гёзтепе2140
5 Бешикташ2137
6 Истанбул Башакшехир2133
7 Самсунспор2130
8 Газиантеп2025
9 Коджаэлиспор2024
10 Аланьяспор2123
11 Генчлербирлиги2022
12 Ризеспор2120
13 Коньяспор2120
14 Антальяспор2120
15 Эюпспор2118
16
Зона вылета
Касымпаша2016
17
Зона вылета
Кайсериспор2015
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2112

