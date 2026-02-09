Фенербахче - Генчлербирлиги 09 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Генчлербирлиги, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доменико Тедеско
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 3
|26.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|14.03.2021
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 2
|21.11.2020
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|1 : 5
|07.07.2020
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|06.12.2019
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|5 : 2
|03.02.2018
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 2
|27.08.2017
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 2
|22.05.2017
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 2
|19.12.2016
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|3 : 0
|05.02.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 3-й тур
|3 : 1
|02.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 2
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|04.02.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2026
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|21
|52
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|20
|46
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|21
|45
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|21
|40
|5
|Бешикташ
|21
|37
|6
|Истанбул Башакшехир
|21
|33
|7
|Самсунспор
|21
|30
|8
|Газиантеп
|20
|25
|9
|Коджаэлиспор
|20
|24
|10
|Аланьяспор
|21
|23
|11
|Генчлербирлиги
|20
|22
|12
|Ризеспор
|21
|20
|13
|Коньяспор
|21
|20
|14
|Антальяспор
|21
|20
|15
|Эюпспор
|21
|18
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|20
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|21
|12