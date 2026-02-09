ПСЖ устроил разгром «Марселю» в 21-м туре Лиги 1

Дата публикации: 09-02-2026 01:15

На стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся центральный матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026, в котором встретились Пари Сен-Жермен и Марсель. Главным судьёй встречи стал Вилли Делажо. Матч выдался настоящим праздником для болельщиков хозяев поля и завершился уверенной победой ПСЖ с разгромным счётом 5:0.

С первых минут парижане демонстрировали превосходство. Уже на 12-й минуте Усман Дембеле поразил ворота соперника, открыв счёт в игре. К 37-й минуте форвард оформил дубль, удваивая преимущество своей команды. Во втором тайме защитник Марселя Факундо Медина неудачно сыграл и забил автогол на 64-й минуте, после чего преимущество хозяев стало подавляющим. Спустя две минуты Хвича Кварацхелия реализовал свой момент и сделал счёт 4:0. Окончательную точку поставил полузащитник ПСЖ Ли Кан Ин, забив пятый гол команды на 74-й минуте.

Отдельного внимания заслуживает российский вратарь Матвей Сафонов, который провёл матч на высоком уровне, совершил три важных сейва и оставил свои ворота в неприкосновенности - сыграл на ноль.

В результате этого успеха ПСЖ упрочил своё лидерство в чемпионате Франции, набрав 51 очко после 21 тура и продолжая уверенно возглавлять турнирную таблицу. Марсель, набравший 39 очков, расположился на четвёртой позиции.