«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 25-го тура АПЛ

Завершился центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле встречались команды "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". В напряжённой борьбе победу со счётом 2:1 смогли вырвать гости - футболисты "Манчестер Сити". Главным судьей встречи выступил Крэйг Поусон.

Открыть счёт в этой встрече удалось игроку хозяев - Доминик Собослаи на 74-й минуте поразил ворота соперника и вывел "Ливерпуль" вперёд. Однако на 84-й минуте полузащитник "Сити" Бернарду Силва восстановил равновесие, забив ответный гол. Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, нападающий гостей Эрлинг Холанд реализовал пенальти, который и принёс "горожанам" важную победу. Стоит отметить, что вскоре после этого, на 90+13-й минуте Собослаи был удалён с поля за нарушение.

После этого драматичного матча "Ливерпуль" остаётся на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 39 очков. "Манчестер Сити", одержав победу, набрал 50 очков и продолжает идти на втором месте, не отставая от лидеров чемпионата.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет на выезде против "Сандерленда" 11 февраля, а "Манчестер Сити" примет на своём поле "Фулхэм" в тот же день. Болельщиков ожидают новые захватывающие матчи и интриги.