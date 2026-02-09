«Реал» одолел «Валенсию» в 23-м туре чемпионата Испании по футболу

Дата публикации: 09-02-2026 01:19

Прошел матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» встречался с «Валенсией» на поле стадиона «Месталья» (Валенсия, Испания). Игра прошла при судействе арбитра Хорхе Буэно Матео. Гости одержали уверенную победу, обыграв хозяев со счетом 2:0.

Первая половина матча прошла относительно спокойно, команды искали подходы к воротам друг друга, но счет был открыт только на 65-й минуте. Защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас отличился, послав мяч в ворота соперника. Во втором тайме столичные футболисты продолжили атаковать и в компенсированное время встречи - на 90+1-й минуте - нападающий Килиан Мбаппе закрепил успех своей команды, увеличив отрыв до двух мячей.

После этой победы, имея за плечами 23 сыгранных тура, мадридский коллектив набирает уже 57 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, продолжая преследовать лидера чемпионата. «Валенсия», в свою очередь, остается на 17-й позиции с 23 очками и вынуждена вести борьбу за выживание в сильнейшем испанском дивизионе.

В рамках следующего тура мадридский «Реал» сыграет в домашней встрече против «Реала Сосьедад» 14 февраля. А «Валенсии» предстоит выездной поединок против «Леванте», который состоится 15 февраля.