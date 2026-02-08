«Интер» устроил разгром «Сассуоло» в 24-м туре Серии А

Дата публикации: 08-02-2026 23:26

В рамках стартового поединка 24-го тура итальянской Серии А на стадионе "Мапей - Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии встретились "Сассуоло" и "Интер". Главным судьёй матча выступил Даниэле Киффи. С первых минут миланцы захватили инициативу и продемонстрировали классный атакующий футбол, добившись итоговой победы с разгромным счётом 5:0.

Счёт в матче уже на 11-й минуте открыл защитник "Интера" Янн Биссекк, точно пробив после подачи с углового. Ближе к концу первого тайма, на 28-й минуте, нападающий гостей Маркус Тюрам удвоил преимущество своей команды. После перерыва давление гостей лишь усилилось: на 50-й минуте форвард Лаутаро Мартинес довёл счёт до крупного. Вскоре, на 53-й минуте, Мануэль Аканджи забил четвёртый мяч. Уже через минуту полузащитник "Сассуоло" Неманья Матич за грубое нарушение получил красную карточку, оставив хозяев в меньшинстве. Окончательный результат установил Луис Энрике на 85-й минуте, забив пятый гол в ворота "Сассуоло" - 0:5.

Особо стоит отметить Федерико Димарко, который оформил хет-трик из голевых передач в этом поединке, помогая партнёрам отличиться в чужих воротах.

После этой убедительной победы "Интер" уверенно закрепился на первом месте в таблице Серии А, имея в своём активе 58 очков после 24 встреч. "Сассуоло" с 29 очками сейчас занимает 11-ю строчку чемпионата и продолжит борьбу за очки в следующих матчах.