Вильярреал - Эспаньол 09 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Эспаньол, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|18
|пз
|Пап Гейе
|19
|нп
|Николя Пепе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|8
|пз
|Эду Эспосито
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|11
|нп
|Пере Милья
|Марселино Гарсия Тораль
|Маноло Гонсалес
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 0
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|16.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 2
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|23
|29
|10
|Атлетик Б
|23
|28
|11
|Хетафе
|23
|26
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Мальорка
|23
|24
|16
|Эльче
|23
|24
|17
|Валенсия
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16