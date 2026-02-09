02:29 ()
Свернуть список

Вильярреал - Эспаньол 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2026 22:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
09 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Вильярреал
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Эспаньол, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эспаньол
Барселона
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
4 Испания зщ Рафа Марин
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
10 Испания пз Дани Парехо
18 Сенегал пз Пап Гейе
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
20 Испания нп Альберто Молейро
7 Испания нп Херар Морено
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
13 Сербия вр Марко Дмитрович
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
12 Испания зщ Хосе Салинас
8 Испания пз Эду Эспосито
4 Испания пз Урко Гонсалес
10 Испания пз Поль Лосано
17 Испания нп Хофре Каррерас
9 Испания нп Роберто Фернандес
11 Испания нп Пере Милья
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Эспаньол0 : 2Вильярреал
27.04.2025 Испания — Примера 26-й тур Вильярреал1 : 0Эспаньол
26.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Эспаньол1 : 2Вильярреал
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал4 : 2Эспаньол
09.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Эспаньол0 : 1Вильярреал
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Вильярреал5 : 1Эспаньол
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол0 : 0Вильярреал
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал1 : 2Эспаньол
20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Эспаньол0 : 1Вильярреал
03.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Вильярреал2 : 2Эспаньол
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 2 : 2Вильярреал
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Вильярреал
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Вильярреал0 : 2
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Вильярреал1 : 2
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 2 : 0Вильярреал
30.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 2
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 2Эспаньол
16.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Эспаньол0 : 2
11.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 1 : 1Эспаньол
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Эспаньол0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2333
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2329
10 Атлетик Б2328
11 Хетафе2326
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Мальорка2324
16 Эльче2324
17 Валенсия2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close