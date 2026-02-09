Олимпиада 2026: Прыжки с трамплина. Мужчины. Средний трамплин. Финал 09 Февраля прямая трансляция

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Средний трамплин. Финал. Квалификация, которое состоится 09 Февраля 2026 года в 22:12 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2026, Прыжки с трамплина, оно проводится на арене: Предаццо-Ски-Джампинг-Стадиум (Предаццо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.