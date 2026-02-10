03:24 ()
Наполи - Комо 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2026 22:00
10 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Наполи
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Комо, которое состоится 10 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Комо
Комо
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Наполи0 : 0Комо
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Комо2 : 1Наполи
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Наполи3 : 1Комо
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 3Наполи
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Наполи2 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Наполи2 : 3
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 3 : 0Наполи
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 1Наполи
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Комо0 : 0
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 3Комо
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Комо6 : 0
19.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 3Комо
15.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Комо1 : 3
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
2 : 0
Аталанта
Дженоа
4 : 0
Наполи
Кальяри
1 : 1 9 : 8
Интер М
Венеция
5 : 1
Болонья
Парма
2 : 1
Лацио
Милан
1 : 0
Рома
Торино
2 : 3
Фиорентина
Комо
1 : 3
1/4 финала
Интер М
Торино
2 : 1
Аталанта
Ювентус
3 : 0
Наполи
Комо
10.02
Болонья
Лацио
11.02
1/2 финала
Команда12
Интер М
Winner QF 4
04.0322.04
Команда12
Winner QF 1
Аталанта
04.0322.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

