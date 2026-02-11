Словакия - Финляндия 11 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Финляндия, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Финляндия
История личных встреч
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 2
26.05.2022
ЧМ-2022
1/4 финала
4 : 2
18.02.2022
Олимпийские игры 2022 (м)
1/2 финала
2 : 0
10.02.2022
Олимпийские игры 2022 (м)
Группа C
6 : 2
11.05.2019
ЧМ-2019
Группа A
2 : 4
15.05.2016
ЧМ-2016
Группа B. 6-й тур
0 : 5
09.05.2015
ЧМ-2015
Группа B. 5-й тур
3 : 0
16.05.2013
ЧМ-2013
1/4 финала
4 : 3
04.05.2013
ЧМ-2013
Группа B. 2-й тур
2 : 0
06.05.2012
ЧМ-2012
Группа A. 2-й тур
1 : 0
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 2
18.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 5
17.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
7 : 0
14.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
2 : 1
12.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
3 : 2 Б
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 4 ОТ
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
2 : 4
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 1
09.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
2 : 4
08.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
4 : 2
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Словакия — Финляндия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
