Словакия - Финляндия 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
11 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа B
Словакия
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Финляндия, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Финляндия
История личных встреч
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 2Финляндия
26.05.2022 ЧМ-2022 1/4 финала Финляндия4 : 2Словакия
18.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/2 финала Финляндия2 : 0Словакия
10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Финляндия6 : 2Словакия
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Словакия2 : 4Финляндия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур Словакия0 : 5Финляндия
09.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 5-й тур Финляндия3 : 0Словакия
16.05.2013 ЧМ-2013 1/4 финала Финляндия4 : 3Словакия
04.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 2-й тур Финляндия2 : 0Словакия
06.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 2-й тур Финляндия1 : 0Словакия
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Словакия — Финляндия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада00
2 Швейцария00
3 Чехия00
4 Франция00
Группа B
КомандаИО
1 Финляндия00
2 Швеция00
3 Словакия00
4 Италия00
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

