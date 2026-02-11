НЕК Неймеген - Утрехт 11 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Утрехт, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|14
|зщ
|Элазар Даса
|23
|пз
|Кодаи Сано
|71
|пз
|Дирк Пропер
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|20
|нп
|Noe Lebreton
|30
|нп
|Брайан Линссен
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|8
|пз
|Джан Боздоган
|20
|пз
|Дани де Вит
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|11
|нп
|Йеспер Карлссон
|Рон Янс
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|12.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|16.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 0
|29.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|18.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|20.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|21
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Фортуна
|22
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|ПЕК Зволле
|22
|26
|12
|Херенвен
|21
|25
|13
|Утрехт
|21
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|21
|23
|15
|Волендам
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|22
|17
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16