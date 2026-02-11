01:30 ()
НЕК Неймеген - Утрехт 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 22:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
11 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Утрехт, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Утрехт
Утрехт
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
2 Франция зщ Брайанн Перейра
14 Израиль зщ Элазар Даса
23 Япония пз Кодаи Сано
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
11 Турция пз Башар Онал
10 Суринам пз Тьяронн Чери
20 Франция нп Noe Lebreton
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
1 Греция вр Вассилис Баркас
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
8 Германия пз Джан Боздоган
20 Нидерланды пз Дани де Вит
77 Испания нп Анхель Аларкон
11 Швеция нп Йеспер Карлссон
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт0 : 1НЕК Неймеген
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 2Утрехт
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген3 : 0Утрехт
12.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 2Утрехт
16.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 0НЕК Неймеген
29.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
18.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур НЕК Неймеген4 : 1
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген1 : 0
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 3НЕК Неймеген
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур НЕК Неймеген2 : 1
20.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2НЕК Неймеген
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Утрехт
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 4 : 2Утрехт
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Утрехт0 : 1
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Утрехт0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2259
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2141
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Фортуна2226
10 Эксельсиор2226
11 ПЕК Зволле2226
12 Херенвен2125
13 Утрехт2124
14 Гоу Эхед Иглс2123
15 Волендам2221
16
Стыковая зона
Телстар2217
17
Зона вылета
Хераклес2217
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

