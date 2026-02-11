Манчестер Сити - Фулхэм 11 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|15
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|20
|пз
|Бернарду Силва
|16
|пз
|Родри
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
|1
|вр
|Бернд Лено
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|2
|зщ
|Кенни Тете
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|19
|нп
|Саму Чуквезе
|Хосеп Гвардиола
|Марку Силва
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8