Манчестер Сити - Фулхэм 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 21:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
11 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Манчестер Сити
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фулхэм, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Фулхэм
Лондон
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
33 Англия зщ Нико О'Райли
15 Англия зщ Марк Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
42 Гана пз Антуан Семеньо
20 Португалия пз Бернарду Силва
16 Испания пз Родри
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
10 Франция нп Райан Шерки
1 Германия вр Бернд Лено
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
15 Испания зщ Хорхе Куэнка
33 США зщ Энтони Робинсон
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
19 Нигерия нп Саму Чуквезе
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Марку Силва
История личных встреч
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм4 : 5Манчестер Сити
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2Манчестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити3 : 2Фулхэм
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм0 : 4Манчестер Сити
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити5 : 1Фулхэм
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Сити
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити2 : 1Фулхэм
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 1Фулхэм
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Фулхэм0 : 3Манчестер Сити
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Манчестер Сити
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 2Манчестер Сити
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Манчестер Сити2 : 0
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити2 : 0
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 2
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Фулхэм
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 1
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 0Фулхэм
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Фулхэм3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

Новости футбола

Обзоры матчей

