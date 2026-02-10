Майкл Оуэн: Тухель и Почеттино - не лучший выбор для «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 10-02-2026 22:58

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн поделился своим мнением о возможных претендентах на должность главного тренера клуба. Среди наиболее часто обсуждаемых кандидатур фигурируют Томас Тухель и Маурисио Почеттино. Несмотря на их опыт и известность, Оуэн сомневается, что эти специалисты смогут принести пользу "Манчестер Юнайтед". По его словам, оба тренера сейчас сфокусированы на своих делах, в том числе на участии в чемпионате мира. Оуэн подчёркивает, что приглашение такого тренера возможно только после завершения мирового первенства - а времени на адаптацию и подготовку к сезону будет очень мало.

По мнению Оуэна, руководство "Манчестер Юнайтед" должно поступить разумно и рассмотреть вариант оставить у руля команды нынешнего наставника Майкла Кэррика, который уже показал неплохие результаты. Он отмечает, что работа тренером такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", требует глубокого планирования - нельзя выбирать нового наставника в спешке, ведь это может негативно сказаться на игре. Оуэн вспоминает, что за последнее десятилетие клуб пробовал разные стратегии: приглашал как опытных, так и молодых тренеров, но стабильных успехов добиться не удалось. Представьте ситуацию: если Кэррик выведет команду в Лигу чемпионов и продолжит показывать хорошие результаты, было бы несправедливо просто поблагодарить его и заменить другим специалистом - считает экс-нападающий. Источник: Goal.