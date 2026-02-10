Адвокат Рибери прокомментировал появление имени футболиста в материалах по делу Эпштейна

Дата публикации: 10-02-2026 22:54

Бывший футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери оказался среди лиц, упомянутых в недавно опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу известного финансиста Джеффри Эпштейна. В опубликованных документах имя Рибери встречается несколько раз, однако адвокат спортсмена Карло Альберто Бруза категорически опроверг любые обвинения в адрес своего подзащитного.

"Это фейковые новости. Я намерен принять все необходимые юридические меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, распространяющих подобные фальшивые сведения, которые являются недопустимым посягательством на честь и достоинство моего клиента и членов его семьи", - подчеркнул Бруза в сообщении для ресурса Bayern & Germany в социальной сети Х.

Напомним, Джеффри Эпштейн в 2019 году был обвинён американскими властями в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми, за что ему грозило более 40 лет заключения. До начала суда, в том же году, Эпштейн был найден мёртвым в тюремной камере Нью-Йорка. 30 января Министерство юстиции США опубликовало порядка трёх миллионов страниц документов, свыше двух тысяч видеоматериалов и более 180 тысяч фотографий, связанных с делом Эпштейна. Эти новые материалы вызвали широкий резонанс в мировых СМИ.