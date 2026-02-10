«Реал» нацелен на полузащитника «Ньюкасла» за €75 млн

Дата публикации: 10-02-2026 23:00

Полузащитник сборной Италии и "Ньюкасла" Сандро Тонали может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Мадридский "Реал" проявляет живой интерес к талантливому полузащитнику и рассматривает возможность подписания футболиста этим летом. Согласно информации, опубликованной TuttoJuve, "сливочные" намерены потратить на это трансферное приобретение 75 миллионов евро. Если сделка состоится, это может стать одним из самых ярких переходов грядущего трансферного окна.

Из других клубов интерес к Тонали проявляют также английские гранды - лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити". Однако именно "Реал" считается сейчас фаворитом в борьбе за полузащитника, который стабильно демонстрирует высокий уровень игры в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 25-летний итальянец провёл 25 матчей и отметился одной голевой передачей. Его контракт с "Ньюкаслом" рассчитан до середины 2028 года, что подразумевает важность переговоров для обеих сторон. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста соответствует предлагаемой сумме - 75 миллионов евро. Такой интерес крупнейших клубов Европы подчёркивает высокий статус игрока и его востребованность на трансферном рынке.