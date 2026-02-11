Швеция - Италия 11 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Италия, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
12.05.2019
ЧМ-2019
Группа B
0 : 8
12.05.2017
ЧМ-2017
Группа A
8 : 1
19.05.2014
ЧМ-2014
Группа A. 7-й тур
1 : 5
13.12.2013
Универсиада
Группа A. 2-й тур
4 : 2
12.05.2012
ЧМ-2012
Группа B. 6-й тур
0 : 4
28.04.2007
ЧМ-2007
Группа A. 1-й тур
7 : 1
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
0 : 5
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
2 : 4
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 2 Б
09.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
2 : 4
08.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
8 : 3
23.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
5 : 2
21.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
1 : 3
20.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
9 : 4
18.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
2 : 1 ОТ
17.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Швеция — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
