01:30 ()
Свернуть список

Швеция - Италия 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
11 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа B
Швеция
Италия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Италия, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Италия
История личных встреч
12.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Италия0 : 8Швеция
12.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Швеция8 : 1Италия
19.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 7-й тур Италия1 : 5Швеция
13.12.2013 Универсиада Группа A. 2-й тур Швеция4 : 2Италия
12.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 6-й тур Италия0 : 4Швеция
28.04.2007 ЧМ-2007 Группа A. 1-й тур Швеция7 : 1Италия
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 0 : 5Швеция
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 2 : 4Швеция
11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швеция3 : 2 Б
09.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 2 : 4Швеция
08.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швеция8 : 3
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 5 : 2Италия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Италия1 : 3
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 9 : 4Италия
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 2 : 1 ОТИталия
17.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Италия1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Швеция — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада00
2 Швейцария00
3 Чехия00
4 Франция00
Группа B
КомандаИО
1 Финляндия00
2 Швеция00
3 Словакия00
4 Италия00
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close