Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 21:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
11 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
27 Германия вр Штефан Ортега
34 Нигерия зщ Ола Айна
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
4 Бразилия зщ Морато
21 Англия пз Омари Хатчинсон
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
20 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Португалия вр Жозе Са
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
3 Испания зщ Уго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
21 Португалия пз Родригу Гомеш
8 Бразилия пз Жоао Гомес
47 Англия пз Эйнджел Гомес
9 Англия нп Адам Армстронг
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
36 Англия нп Матеус Мане
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 1Ноттингем Форест
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон0 : 3Ноттингем Форест
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2Вулверхэмптон
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ноттингем Форест
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ноттингем Форест1 : 1 4 : 3Вулверхэмптон
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Вулверхэмптон
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вулверхэмптон0 : 2Ноттингем Форест
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Ноттингем Форест4 : 0
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вулверхэмптон1 : 3
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 2
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
18.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон0 : 0
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Вулверхэмптон6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

Отзывы и комментарии к матчу

