Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 11 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|27
|вр
|Штефан Ортега
|34
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|4
|зщ
|Морато
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|3
|зщ
|Уго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|21
|пз
|Родригу Гомеш
|8
|пз
|Жоао Гомес
|47
|пз
|Эйнджел Гомес
|9
|нп
|Адам Армстронг
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|36
|нп
|Матеус Мане
|Шон Дайч
|Роб Эдвардс
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 4
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 2
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 0
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|6 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8