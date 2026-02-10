Нагельсманн рассматривается в качестве главного тренера «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» рассматривает варианты на случай возможного ухода главного тренера Хосепа Гвардиолы из клуба.
Согласно информации, предоставленной журналистом TEAMtalk Грэмом Бэйли, клуб рассматривает кандидатуру наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна. 38-летний специалист уже вызывает интерес у руководства манчестерского клуба.
Нагельсманн возглавил немецкую национальную команду в 2023 году. В январе 2025-го он продлил контракт с федерацией до лета 2028 года. Ранее в своей карьере тренер работал с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» и мюнхенской «Баварией». Он выигрывал чемпионат Германии (Бундеслигу) и дважды становился обладателем Суперкубка Германии, выступая с «Баварией». В 2017 году Юлиан был признан лучшим тренером Германии, что подтверждает его высокий профессиональный уровень.
Учитывая все достижения и квалификацию, Нагельсманн рассматривается как перспективный кандидат на пост главного тренера «Манчестер Сити», если Гвардиола решит покинуть клуб в будущем. Руководство команды внимательно следит за ситуацией, чтобы своевременно принять правильное решение и сохранить тренерскую стабильность, которая так важна для успехов клуба как на внутренней арене, так и в международных турнирах.