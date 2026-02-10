Нагельсманн рассматривается в качестве главного тренера «Манчестер Сити»

Дата публикации: 10-02-2026 23:01

«Манчестер Сити» рассматривает варианты на случай возможного ухода главного тренера Хосепа Гвардиолы из клуба.

Согласно информации, предоставленной журналистом TEAMtalk Грэмом Бэйли, клуб рассматривает кандидатуру наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна. 38-летний специалист уже вызывает интерес у руководства манчестерского клуба.

Нагельсманн возглавил немецкую национальную команду в 2023 году. В январе 2025-го он продлил контракт с федерацией до лета 2028 года. Ранее в своей карьере тренер работал с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» и мюнхенской «Баварией». Он выигрывал чемпионат Германии (Бундеслигу) и дважды становился обладателем Суперкубка Германии, выступая с «Баварией». В 2017 году Юлиан был признан лучшим тренером Германии, что подтверждает его высокий профессиональный уровень.

Учитывая все достижения и квалификацию, Нагельсманн рассматривается как перспективный кандидат на пост главного тренера «Манчестер Сити», если Гвардиола решит покинуть клуб в будущем. Руководство команды внимательно следит за ситуацией, чтобы своевременно принять правильное решение и сохранить тренерскую стабильность, которая так важна для успехов клуба как на внутренней арене, так и в международных турнирах.