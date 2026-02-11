Астон Вилла - Брайтон 11 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Морган Роджерс
|21
|пз
|Дуглас Луис
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|22
|зщ
|Каору Митома
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|17
|пз
|Карлос Балеба
|30
|пз
|Паскаль Грос
|25
|пз
|Диего Гомес
|11
|нп
|Янкуба Минте
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|Унаи Эмери
|Фабиан Марк Хюрцелер
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|19.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|25
|37
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|33
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8