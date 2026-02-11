01:29 ()
Астон Вилла - Брайтон 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 21:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
11 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия пз Морган Роджерс
21 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Англия нп Джейдон Санчо
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
21 Франция зщ Оливье Боскальи
22 Япония зщ Каору Митома
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
5 Англия зщ Льюис Данк
17 Камерун пз Карлос Балеба
30 Германия пз Паскаль Грос
25 Парагвай пз Диего Гомес
11 Гамбия нп Янкуба Минте
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 4Астон Вилла
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Астон Вилла
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Астон Вилла
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Астон Вилла
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Астон Вилла
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла0 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Астон Вилла3 : 2
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 2Астон Вилла
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 0 : 1Астон Вилла
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2537
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2533
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Тоттенхэм Хотспур2529
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

