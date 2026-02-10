Руководство «Аль-Насра» дало Роналду обещание изменить положение дел в клубе

Дата публикации: 10-02-2026 22:57

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил уверения от руководства клуба о том, что последние управленческие ошибки будут устранены. В клубе из Эр-Рияда уже наметили комплекс мер, направленных на восстановление стабильности и улучшение атмосферы внутри команды, сообщает издание Arriyadiyah.

Как отмечает источник, уже в ближайшие дни "Аль-Наср" планирует полностью погасить задолженности перед своими сотрудниками, что поможет улучшить финансовое положение внутри клуба. Также ожидаются крупные изменения в административной структуре - обсуждается, что пост председателя совета директоров может покинуть Абдулла Аль-Маджед. В этой связи руководство рассматривает возможность возвращения полномочий директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которые были лишены своих должностей ещё в декабре прошлого года.

Ранее в прессе появлялась информация, что Криштиану Роналду пропускал последние матчи "Аль-Насра" в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF), которая затрагивает целый ряд саудовских клубов. Сейчас стороны пришли к пониманию, что необходимы оперативные перемены, чтобы вернуть ведущих игроков на поле и обеспечить дальнейшее развитие команды в сезоне.