01:30 ()
Свернуть список

Атлетик - Реал Сосьедад 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
11 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/2 финала
Атлетик Б
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Сосьедад, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
27 Мексика вр Алекс Падилья
2 Испания зщ Андони Горосабель
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
15 Испания зщ Иньиго Леке
47 Испания зщ Икер Монреаль
18 Испания пз Микель Хаурехисар
6 Испания пз Микель Весга
44 Испания пз Сельтон Санчес
23 Испания пз Роберт Наварро
22 Испания нп Нико Серрано
25 Испания нп Урко Исета
1 Испания вр Алекс Ремиро
17 Испания зщ Серхио Гомес
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
31 Испания зщ Хон Мартин
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Испания зщ Айен Муньос
18 Испания пз Карлос Солер
8 Испания пз Беньят Туррьентес
23 Испания пз Брайс Мендес
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1Реал Сосьедад
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Сосьедад3 : 2Атлетик Б
04.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Реал Сосьедад0 : 0Атлетик Б
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Атлетик Б1 : 0Реал Сосьедад
13.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Атлетик Б2 : 1Реал Сосьедад
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Реал Сосьедад3 : 0Атлетик Б
15.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б4 : 0Реал Сосьедад
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Реал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
08.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б4 : 2
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала 1 : 2Атлетик Б
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1Реал Сосьедад
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Атлетик Б2 : 3
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Атлетик Б
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Реал Сосьедад3 : 1
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала 2 : 3Реал Сосьедад
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1Реал Сосьедад
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Реал Сосьедад3 : 1
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Реал Сосьедад2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Оуренсе
Овьедо
4 : 2 ДВ
УКАМ Мурсия
Кадис
1 : 3
СД Логроньес
Расинг
0 : 4
Лангрео
Расинг Ф
0 : 0 3 : 4
Райо Махадаонда
Талавера-де-ла-Рейна
1 : 4
Сан-Фернандо
Альбасете
0 : 3
Гвадалахара
Касереньо
2 : 1
Утебо
Уэска
0 : 3
Эстремадура
Лас-Пальмас
3 : 1
Толедо
Севилья
1 : 4
Побленсе
Сабадель
1 : 2 ДВ
Эбро
Тарасона
1 : 1 4 : 3
Мутильвера
Сарагоса
1 : 3
Ла-Унион
Сеута
0 : 2
Лорка Депортива
Альмерия
0 : 2
Атлетико Асторга
Мирандес
1 : 1 3 : 4
Навалькарнеро
Мерида
2 : 1
Наксари
Эйбар
2 : 4
Саудаль Депортиво
Спортинг Хихон
0 : 1
Нумансия
Аренас
3 : 0
Сант-Андреу
Теруэль
2 : 1 ДВ
Асуага
Леганес
1 : 4
Португалете
Вальядолид
1 : 0
Оуренсе
Понтеведра
1 : 1 0 : 3
Сьюдад де Лусена
Вильярреал
0 : 6
Хаэн
Эльденсе
1 : 3
Кинтанар дель Рей
Ибица
1 : 1 4 : 3
Ориуэла
Леванте
3 : 4
Валье де Эгес
ФК Андорра
1 : 5
Атлетико Балеарес
Химнастик
2 : 0
Реал Авила
Реал Авилес
1 : 0 ДВ
УД Логроньес
Понферрадина
1 : 3
Мурсия
Антекера
1 : 1 2 : 1
Антониано
Кастельон
1 : 0
Эстепона
Малага
1 : 3
1/32 финала
Португалете
Алавес
0 : 3
Эбро
Осасуна
3 : 5
Нумансия
Мальорка
2 : 3
Расинг Ф
Уэска
0 : 2
Гвадалахара
Сеута
1 : 0
Навалькарнеро
Хетафе
2 : 3 ДВ
Культураль Леонеса
ФК Андорра
4 : 2
Эльденсе
Альмерия
2 : 1
Мирандес
Спортинг Хихон
0 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Малага
2 : 1
Мурсия
Кадис
3 : 2
Антониано
Вильярреал
1 : 1 3 : 5
Оуренсе
Жирона
2 : 1
Кинтанар дель Рей
Эльче
1 : 2 ДВ
Понтеведра
Эйбар
0 : 3
Реал Авила
Райо Вальекано
1 : 2 ДВ
Сабадель
Депортиво
0 : 2
Леганес
Альбасете
1 : 2
Атлетико Балеарес
Эспаньол
1 : 0
Понферрадина
Расинг
1 : 2 ДВ
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Сант-Андреу
Сельта
1 : 1 6 : 7
Эстремадура
Севилья
1 : 2
Сарагоса
Бургос
0 : 1 ДВ
Тенерифе
Гранада
0 : 1
1/16 финала
Эйбар
Эльче
0 : 1
Депортиво
Мальорка
1 : 0
Эльденсе
Реал Сосьедад
1 : 2
Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 2
Гвадалахара
Барселона
0 : 2
Культураль Леонеса
Леванте
1 : 0
Уэска
Осасуна
2 : 4 ДВ
Расинг
Вильярреал
2 : 1
Атлетико Балеарес
Атлетико М
2 : 3
Альбасете
Сельта
2 : 2 3 : 0
Талавера-де-ла-Рейна
Реал Мадрид
2 : 3
Алавес
Севилья
1 : 0
Оуренсе
Атлетик Б
0 : 1 ДВ
Бургос
Хетафе
3 : 1
Мурсия
Бетис
0 : 2
Гранада
Райо Вальекано
1 : 3
1/8 финала
Депортиво
Атлетико М
0 : 1
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 2 4 : 3
Культураль Леонеса
Атлетик Б
3 : 4 ДВ
Бетис
Эльче
2 : 1
Альбасете
Реал Мадрид
3 : 2
Алавес
Райо Вальекано
2 : 0
Бургос
Валенсия
0 : 2
Расинг
Барселона
0 : 2
1/4 финала
Альбасете
Барселона
1 : 2
Алавес
Реал Сосьедад
2 : 3
Валенсия
Атлетик Б
1 : 2
Бетис
Атлетико М
0 : 5
1/2 финала
Команда12
Атлетик Б
Реал Сосьедад
11.0204.03
Команда12
Атлетико М
Барселона
12.0203.03
Финал
SF2
SF1
18.04

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close