Бавария - РБ Лейпциг 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 21:45
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
11 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Бавария
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция нп Майкл Олисе
7 Германия нп Серж Гнабри
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
5 Франция зщ Эль-Шадай Битшиабу
22 Германия зщ Давид Раум
13 Австрия пз Николас Зайвальд
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
40 Бразилия нп Ромуло
7 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Оле Вернер
История личных встреч
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг1 : 5Бавария
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Бавария6 : 0РБ Лейпциг
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг3 : 3Бавария
20.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Бавария5 : 1РБ Лейпциг
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария2 : 1РБ Лейпциг
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур РБ Лейпциг2 : 2Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3РБ Лейпциг
20.05.2023 Германия — Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3РБ Лейпциг
20.01.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
30.07.2022 Суперкубок Германии 2022 Финал РБ Лейпциг3 : 5Бавария
08.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Бавария5 : 1
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 2 : 2Бавария
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Бавария
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Бавария1 : 2
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Бавария2 : 0
08.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2РБ Лейпциг
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 2
27.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 1 : 1РБ Лейпциг
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 3РБ Лейпциг
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг1 : 5Бавария
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Германии: «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
1 : 2
Герта
Кайзерслаутерн
6 : 1
РБ Лейпциг
Магдебург
3 : 1
Боруссия Д
Байер
0 : 1
Фрайбург
Дармштадт 98
2 : 0
Бохум
Штутгарт
0 : 2
Унион
Бавария
2 : 3
Гамбург
Хольштайн
1 : 1 2 : 4
1/4 финала
Байер
Санкт-Паули
3 : 0
Хольштайн
Штутгарт
0 : 3
Герта
Фрайбург
10.02
Бавария
РБ Лейпциг
11.02

