Бавария - РБ Лейпциг 11 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|Венсан Компани
|Оле Вернер
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 5
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|20.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|20.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Суперкубок Германии 2022
|Финал
|3 : 5
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 5
| Саарбрюккен
Магдебург
|1 : 3
| Зонненхоф Гроссаспах
Байер
|0 : 4
| Гютерсло
Унион
|0 : 5
| Арминия
Вердер
|1 : 0
| Пирмазенс
Гамбург
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Бохум
|1 : 3 ДВ
| Балингер
Хайденхайм
|0 : 5
| Ганза Р
Хоффенхайм
|0 : 4
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|2 : 4
| Хемелинген
Вольфсбург
|0 : 9
| Иллертиссен
Нюрнберг
|3 : 3 6 : 5
| Айнтрахт Н
Санкт-Паули
|0 : 0 2 : 3
| Шпортфройнде
Фрайбург
|0 : 2
| Энерги
Ганновер-96
|1 : 0
| Любек
Дармштадт 98
|1 : 2
| Виктория 1904
Падерборн 07
|1 : 3
| Энгерс 07
Айнтрахт Ф
|0 : 5
| Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
|0 : 7
| Локомотив Лейпциг
Шальке-04
|0 : 1 ДВ
| Мойзельвиц
Карлсруэ
|0 : 5
| Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Атлас Д
Боруссия М
|2 : 3
| Ян
Кёльн
|1 : 2
| Хомбург
Хольштайн
|0 : 2
| Галлешер
Аугсбург
|0 : 2
| Ульм 1846
Эльверсберг
|0 : 1
| Пройссен Мюнстер
Герта
|0 : 0 3 : 5
| Швайнфурт 05
Фортуна
|2 : 4
| Динамо Др
Майнц
|0 : 1
| Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Штутгарт
|4 : 4 7 : 8
| Веен
Бавария
|2 : 3
| Вольфсбург
Хольштайн
|0 : 1
| Герта
Эльверсберг
|3 : 0
| Айнтрахт Ф
Боруссия Д
|1 : 1 2 : 4
| Хайденхайм
Гамбург
|0 : 1
| Санкт-Паули
Хоффенхайм
|2 : 2 8 : 7
| Аугсбург
Бохум
|0 : 1
| Энерги
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Боруссия М
Карлсруэ
|3 : 1
| Падерборн 07
Байер
|2 : 4 ДВ
| Майнц
Штутгарт
|0 : 2
| Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
|0 : 1
| Иллертиссен
Магдебург
|0 : 3
| Кёльн
Бавария
|1 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 3
| Унион
Арминия
|2 : 1 ДВ
| Дармштадт 98
Шальке-04
|4 : 0
| Боруссия М
Санкт-Паули
|1 : 2
| Герта
Кайзерслаутерн
|6 : 1
| РБ Лейпциг
Магдебург
|3 : 1
| Боруссия Д
Байер
|0 : 1
| Фрайбург
Дармштадт 98
|2 : 0
| Бохум
Штутгарт
|0 : 2
| Унион
Бавария
|2 : 3
| Гамбург
Хольштайн
|1 : 1 2 : 4
| Байер
Санкт-Паули
|3 : 0
| Хольштайн
Штутгарт
|0 : 3
| Герта
Фрайбург
|10.02
| Бавария
РБ Лейпциг
|11.02