ПСЖ может опередить МЮ в борьбе за игрока за £100 млн

Дата публикации: 10-02-2026 22:56

ПСЖ и Челси проявляют всё больший интерес к опорному полузащитнику Брайтона Карлосу Балеба, как сообщает издание TEAMtalk. Ранее в СМИ сообщалось, что за 22-летним камерунцем внимательно следит Манчестер Юнайтед. Теперь ситуация может измениться - к борьбе активно подключились ещё два топ-клуба Европы.

Источник утверждает, что Брайтон оценивает своего футболиста в сумму от 80 до 100 миллионов фунтов стерлингов (это примерно 92-110 миллионов евро). Особо отмечается, что на данный момент именно Челси и ПСЖ считаются главными претендентами на трансфер молодого полузащитника. Ключевым фактором в переговорах может стать возможность для Балеба выступать в Лиге чемпионов - оба клуба могут предоставить такой шанс летом.

В текущем сезоне Карлос Балеба провёл 23 матча за Брайтон во всех соревнованиях, однако пока не отметился забитыми мячами или результативными передачами. Контракт хавбека с английским клубом действует до лета 2028 года, что даёт Брайтону преимущество на переговорах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро, однако потенциальный трансфер может обойтись покупателям существенно дороже.