Олимпиада 2026: Лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 10:00
Арена: Лыжно-биатлонный центр имени Фабио Каналя (Тезеро, Италия)
11 Февраля 2026 года в 15:45 (+03:00). Лыжное двоеборье. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал. Квалификация, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2026, Лыжное двоеборье, оно проводится на арене: Лыжно-биатлонный центр имени Фабио Каналя (Тезеро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Медальный зачёт

