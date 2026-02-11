01:30 ()
Витория - Фламенго 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2026 02:30
11 Февраля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 3-й тур
Витория
Фламенго

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория - Фламенго, которое состоится 11 Февраля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория
Салвадор
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
26.08.2025 Бразилия — Серия А 21-й тур Фламенго8 : 0Витория
07.04.2025 Бразилия — Серия А 2-й тур Витория1 : 2Фламенго
08.12.2024 Бразилия - Серия А 38-й тур Фламенго2 : 2Витория
25.07.2024 Бразилия - Серия А 19-й тур Витория1 : 2Фламенго
24.08.2018 Бразилия - Серия А 20-й тур Фламенго1 : 0Витория
15.04.2018 Бразилия - Серия А 1-й тур Витория2 : 2Фламенго
03.12.2017 Бразилия - Серия А 38-й тур Витория1 : 2Фламенго
06.08.2017 Бразилия - Серия А 19-й тур Фламенго0 : 2Витория
11.09.2016 Бразилия - Серия А 24-й тур Витория1 : 2Фламенго
03.06.2016 Бразилия - Серия А 5-й тур Фламенго1 : 0Витория
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур 5 : 1Витория
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Витория2 : 0
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Витория1 : 0
04.12.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур 4 : 0Витория
29.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Витория2 : 0
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Фламенго1 : 1
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 2 : 1Фламенго
17.12.2025 Межконтинентальный кубок — 2025 Финал 1 : 1 2 : 1Фламенго
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 3 : 3Фламенго
04.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Фламенго1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ред Булл Брагантино26
2 Палмейрас24
3 Шапекоэнсе24
4 Мирасол24
5 Флуминенсе24
6 Баия24
7 Сан-Паулу24
8 Ботафого23
9 Гремио23
10 Атлетико Паранаэнсе13
11 Коритиба23
12 Витория23
13 Фламенго21
14 Атлетико Минейро21
15 Васко да Гама21
16 Интернасьонал21
17
Зона вылета
Сантос21
18
Зона вылета
Ремо21
19
Зона вылета
Коринтианс10
20
Зона вылета
Крузейро20

Отзывы и комментарии к матчу

