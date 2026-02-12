Швейцария - Франция 12 Февраля прямая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Франция, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Патрик Фишер
|Йорик Трей
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|5 : 2
|15.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|5 : 1
|09.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|3 : 4 Б
|03.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|12.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 5-й тур
|2 : 4
|29.04.2011
|ЧМ-2011
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0 ОТ
|24.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|04.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа A. 1-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 ОТ
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 5
|11.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 2 Б
|09.11.2025
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 0
|08.11.2025
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|8 : 3
|19.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 3
|17.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|0 : 4
|16.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|5 : 2
|14.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|2 : 1
|13.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|5 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словакия
|1
|3
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Италия
|0
|0
|4
|Финляндия
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|0
|0
|2
|Германия
|0
|0
|3
|Латвия
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0