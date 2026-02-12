00:42 ()
Свернуть список

Швейцария - Франция 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2026 13:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
12 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Швейцария
Франция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Франция, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Франция
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Франция Йорик Трей
История личных встреч
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Швейцария5 : 2Франция
15.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Швейцария5 : 1Франция
09.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Швейцария3 : 4 БФранция
03.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 2-й тур Франция1 : 3Швейцария
12.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 5-й тур Швейцария2 : 4Франция
29.04.2011 ЧМ-2011 Группа B. 1-й тур Швейцария1 : 0 ОТФранция
24.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. 1-й тур Швейцария1 : 0Франция
04.05.2008 ЧМ-2008 Группа A. 1-й тур Швейцария4 : 1Франция
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТ
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 5
11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 2 БШвейцария
09.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 4 : 0Швейцария
08.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 8 : 3Швейцария
19.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Франция1 : 3
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Франция0 : 4
16.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 5 : 2Франция
14.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 2 : 1Франция
13.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 5 : 0Франция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада00
2 Швейцария00
3 Чехия00
4 Франция00
Группа B
КомандаИО
1 Словакия13
2 Швеция00
3 Италия00
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close