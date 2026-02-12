00:42 ()
Германия - Дания 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2026 22:10
Стадион: Ро Арена (Милан, Италия), вместимость: 5700
12 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа C
Германия
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Дания, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Дания
Главные тренеры
Германия Харольд Крайс
Швеция Микаэль Кринц-Гат
История личных встреч
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Германия1 : 2 БДания
07.11.2024 Кубок Германии Кубок Германии Германия5 : 6 БДания
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания4 : 6Германия
19.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Германия1 : 0Дания
12.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Дания1 : 2Германия
04.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Германия2 : 3 БДания
12.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Дания3 : 2 ОТГермания
12.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 5-й тур Германия2 : 1Дания
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа Е. 2-й тур Дания4 : 3 БГермания
12.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. 3-й тур Дания1 : 3Германия
19.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Германия0 : 5
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 6 : 3Германия
15.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 5 : 1Германия
13.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 2 : 5Германия
25.05.2025 ЧМ-2025 За 3-е место 6 : 2Дания
24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала 7 : 0Дания
22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала 1 : 2Дания
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Дания6 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада00
2 Швейцария00
3 Чехия00
4 Франция00
Группа B
КомандаИО
1 Словакия13
2 Швеция00
3 Италия00
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

Отзывы и комментарии к матчу

