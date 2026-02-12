Германия - Дания 12 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Дания, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Харольд Крайс
|Микаэль Кринц-Гат
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|1 : 2 Б
|07.11.2024
|Кубок Германии
|Кубок Германии
|5 : 6 Б
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|19.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 0
|12.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 2
|04.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|2 : 3 Б
|12.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|3 : 2 ОТ
|12.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. 2-й тур
|4 : 3 Б
|12.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|1 : 2 Б
|19.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|0 : 5
|17.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|6 : 3
|15.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|5 : 1
|13.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|2 : 5
|25.05.2025
|ЧМ-2025
|За 3-е место
|6 : 2
|24.05.2025
|ЧМ-2025
|1/2 финала
|7 : 0
|22.05.2025
|ЧМ-2025
|1/4 финала
|1 : 2
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|1 : 2 Б
|17.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|6 : 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словакия
|1
|3
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Италия
|0
|0
|4
|Финляндия
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|0
|0
|2
|Германия
|0
|0
|3
|Латвия
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0