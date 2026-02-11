Каладзе о Кварацхелии: Я пока остаюсь единственным грузином, кто дважды выигрывал Лигу чемпионов

Дата публикации: 11-02-2026 17:57

Бывший защитник киевского "Динамо", "Милана" и сборной Грузии, а в настоящее время мэр Тбилиси Каха Каладзе поделился мнением о вингере "ПСЖ" Хвиче Кварацхелии. В годы своей футбольной карьеры Каладзе два раза становился обладателем престижного трофея - Лиги чемпионов УЕФА, причём оба триумфа были одержаны в составе "Милана". Что касается Кварацхелии, то он пополнил список грузинских победителей этого турнира, выиграв Лигу чемпионов один раз.

- Знаете ли вы, что теперь с 31 мая вы уже не единственный грузинский игрок, которому покорилась Лига чемпионов?

- Конечно, я знаю об этом! На самом деле я очень рад за Хвичу Кварацхелию, с которым знаком лично, ведь его отец когда-то играл со мной в одной команде в Грузии. Хвича - очень приятный молодой человек, немного застенчивый, но действительно особенный и талантливый футболист. Безусловно, это большое достижение для всей Грузии. Однако на сегодня я остаюсь единственным грузином, кому удалось дважды поднять над головой трофей Лиги чемпионов! - приводит слова Каладзе издание La Gazzetta dello Sport. Постоянное развитие грузинского футбола и такие успехи молодых игроков вселяют надежду на новые победы в будущем.