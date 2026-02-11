Бергкамп выделил главного соперника «Арсенала» в борьбе за титул АПЛ

Дата публикации: 11-02-2026 18:03

Бывший нападающий "Арсенала" Деннис Бергкамп выразил мнение, что единственной командой, способной помешать "канонирам" завоевать титул чемпиона Англии в этом сезоне, остается "Манчестер Сити". На данный момент "Арсенал" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя - "Сити" - на шесть очков.

Деннис Бергкамп отметил: "Мне кажется, что сейчас остальные команды не достаточно сильны для борьбы за чемпионство. Думаю, что только "Манчестер Сити" по-настоящему способен навязать борьбу "Арсеналу". Не считаю, что другие клубы смогут их догнать, так как они тоже потеряют очки на дистанции. Впереди будет множество решающих матчей, и сложный период ожидает каждую команду, ведь все они до сих пор продолжают свое выступление в Лиге чемпионов, а также сохраняют шансы на другие трофеи".

Бергкамп подчеркнул, что насыщенный календарь может повлиять на шансы каждого коллектива, потому что участие в еврокубках забирает много сил и провоцирует ошибки. По мнению легендарного футболиста, концовка сезона обещает быть интригующей, однако именно "Арсенал" и "Манчестер Сити" выглядят главными фаворитами в борьбе за титул.