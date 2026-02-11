18:45 ()
Килиан Мбаппе оскорбил судей, но наказания не получит

Дата публикации: 11-02-2026 18:11

 

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не понесёт наказания за резкие высказывания в адрес судейской бригады во время недавнего матча.

Как сообщает L’Equipe, французский форвард пытался получить у арбитров разъяснения по спорному эпизоду с офсайдом. Однако, так как судьи проигнорировали его вопросы, Мбаппе в подтрибунном помещении позволил себе назвать их "клоунами".

По информации издания, дисциплинарных мер в отношении игрока принято не будет, поскольку его оскорбительные слова не были зафиксированы в официальном судейском протоколе. Этот момент стал ключевым при рассмотрении инцидента.

Напомним, в матче 23-го тура Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Валенсией" на выезде со счётом 2:0. Мбаппе отличился, забив второй мяч команды. После 23 сыгранных туров мадридцы занимают вторую позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" всего на одно очко.

Таким образом, несмотря на эмоциональную реакцию футболиста, футбольная администрация решила не применять к нему санкций, что позволяет игроку сосредоточиться на предстоящих матчах и дальнейших успехах своего клуба.

