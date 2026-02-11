18:46 ()
Свернуть список

Андрей Шевченко вошёл в список лучших нападающих XXI века

Дата публикации: 11-02-2026 18:14

 

Французский телеканал Canal+ опубликовал рейтинг лучших нападающих XXI века — знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко занял в нем 13-е место.

Андрей Шевченко, ныне президент Украинской ассоциации футбола, за время своей игровой карьеры выступал за киевское «Динамо», английский «Челси» и итальянский «Милан». Он завершил профессиональную карьеру в июле 2012 года, оставив заметный след в мировом футболе.

Первое место по версии Canal+ получил аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне играющий за американский клуб «Интер Майами». Вторую позицию занял португалец Криштиану Роналду, который с 2023 года представляет саудовский клуб «Аль-Наср».

Третье место досталось знаменитому бразильскому игроку Роналдо, завершившему карьеру в феврале 2011 года.

Вот полный список лучших форвардов XXI века по версии Canal+:

  1. Лионель Месси (Аргентина)
  2. Криштиану Роналду (Португалия)
  3. Роналдо (Бразилия)
  4. Роналдиньо (Бразилия)
  5. Тьерри Анри (Франция)
  6. Карим Бензема (Франция)
  7. Килиан Мбаппе (Франция)
  8. Неймар (Бразилия)
  9. Роберт Левандовски (Польша)
  10. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
  11. Самуэль Это’о (Камерун)
  12. Златан Ибрагимович (Швеция)
  13. Андрей Шевченко (Украина)
  14. Рауль (Испания)
  15. Луис Суарес (Уругвай)


Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close