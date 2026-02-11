Андрей Шевченко вошёл в список лучших нападающих XXI века

Дата публикации: 11-02-2026 18:14

Французский телеканал Canal+ опубликовал рейтинг лучших нападающих XXI века — знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко занял в нем 13-е место.

Андрей Шевченко, ныне президент Украинской ассоциации футбола, за время своей игровой карьеры выступал за киевское «Динамо», английский «Челси» и итальянский «Милан». Он завершил профессиональную карьеру в июле 2012 года, оставив заметный след в мировом футболе.

Первое место по версии Canal+ получил аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне играющий за американский клуб «Интер Майами». Вторую позицию занял португалец Криштиану Роналду, который с 2023 года представляет саудовский клуб «Аль-Наср».

Третье место досталось знаменитому бразильскому игроку Роналдо, завершившему карьеру в феврале 2011 года.

Вот полный список лучших форвардов XXI века по версии Canal+:

Лионель Месси (Аргентина) Криштиану Роналду (Португалия) Роналдо (Бразилия) Роналдиньо (Бразилия) Тьерри Анри (Франция) Карим Бензема (Франция) Килиан Мбаппе (Франция) Неймар (Бразилия) Роберт Левандовски (Польша) Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) Самуэль Это’о (Камерун) Златан Ибрагимович (Швеция) Андрей Шевченко (Украина) Рауль (Испания) Луис Суарес (Уругвай)



