Андрей Шевченко вошёл в список лучших нападающих XXI века
Французский телеканал Canal+ опубликовал рейтинг лучших нападающих XXI века — знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко занял в нем 13-е место.
Андрей Шевченко, ныне президент Украинской ассоциации футбола, за время своей игровой карьеры выступал за киевское «Динамо», английский «Челси» и итальянский «Милан». Он завершил профессиональную карьеру в июле 2012 года, оставив заметный след в мировом футболе.
Первое место по версии Canal+ получил аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне играющий за американский клуб «Интер Майами». Вторую позицию занял португалец Криштиану Роналду, который с 2023 года представляет саудовский клуб «Аль-Наср».
Третье место досталось знаменитому бразильскому игроку Роналдо, завершившему карьеру в феврале 2011 года.
Вот полный список лучших форвардов XXI века по версии Canal+:
- Лионель Месси (Аргентина)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Роналдо (Бразилия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Тьерри Анри (Франция)
- Карим Бензема (Франция)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Неймар (Бразилия)
- Роберт Левандовски (Польша)
- Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
- Самуэль Это’о (Камерун)
- Златан Ибрагимович (Швеция)
- Андрей Шевченко (Украина)
- Рауль (Испания)
- Луис Суарес (Уругвай)