Мирасол - Крузейро 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2026 00:00
12 Февраля 2026 года в 01:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 3-й тур
Мирасол
Крузейро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мирасол - Крузейро, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мирасол
Крузейро
Белу-Оризонти
История личных встреч
19.08.2025 Бразилия — Серия А 20-й тур Мирасол1 : 1Крузейро
30.03.2025 Бразилия — Серия А 1-й тур Крузейро2 : 1Мирасол
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур 2 : 2Мирасол
30.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Мирасол2 : 1
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Мирасол3 : 3
03.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур 0 : 2Мирасол
29.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 2 : 0Мирасол
06.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Крузейро1 : 2
30.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 4 : 0Крузейро
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 3 : 0Крузейро
05.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Крузейро2 : 2
30.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 1 : 1Крузейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ред Булл Брагантино26
2 Палмейрас24
3 Шапекоэнсе24
4 Мирасол24
5 Флуминенсе24
6 Баия24
7 Сан-Паулу24
8 Ботафого23
9 Гремио23
10 Атлетико Паранаэнсе13
11 Коритиба23
12 Витория23
13 Фламенго21
14 Атлетико Минейро21
15 Васко да Гама21
16 Интернасьонал21
17
Зона вылета
Сантос21
18
Зона вылета
Ремо21
19
Зона вылета
Коринтианс10
20
Зона вылета
Крузейро20

Отзывы и комментарии к матчу

