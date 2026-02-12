Брентфорд - Арсенал 12 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Арсенал, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|19
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Игор Тьяго
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|Кит Эндрюс
|Микель Артета
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|50
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Челси
|26
|44
|6
|Ливерпуль
|25
|39
|7
|Брентфорд
|25
|39
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|25
|36
|12
|Фулхэм
|25
|34
|13
|Кристал Пэлас
|25
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|31
|15
|Лидс Юнайтед
|26
|30
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8