00:41 ()
Свернуть список

Брентфорд - Арсенал 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2026 22:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
12 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Брентфорд
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Арсенал, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Арсенал
Лондон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
33 Италия пз Микаель Кайоде
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
18 Украина пз Егор Ярмолюк
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Бразилия нп Игор Тьяго
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
20 Англия нп Нони Мадуэке
29 Германия нп Кай Хаверц
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Испания Микель Артета
История личных встреч
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 0Брентфорд
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 1Брентфорд
01.01.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Брентфорд1 : 3Арсенал
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Брентфорд
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд0 : 1Арсенал
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд0 : 1Арсенал
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал1 : 1Брентфорд
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брентфорд0 : 3Арсенал
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал2 : 1Брентфорд
13.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 0Арсенал
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 3Брентфорд
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 1Брентфорд
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брентфорд0 : 2
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Брентфорд
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 2Брентфорд
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Арсенал3 : 0
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 4Арсенал
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Арсенал3 : 2
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Арсенал2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2550
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2645
5
Лига Европы
Челси2644
6 Ливерпуль2539
7 Брентфорд2539
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2536
12 Фулхэм2534
13 Кристал Пэлас2532
14 Брайтон энд Хоув Альбион2531
15 Лидс Юнайтед2630
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close