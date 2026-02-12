Чехия - Канада 12 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Канада, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Канада
Главные тренеры
Радим Рулик
Джон Купер
История личных встреч
21.05.2024
ЧМ-2024
Группа A
4 : 3 ОТ
23.05.2023
ЧМ-2023
Группа B
3 : 1
28.05.2022
ЧМ-2022
1/2 финала
6 : 1
25.05.2019
ЧМ-2019
1/2 финала
5 : 1
24.02.2018
Олимпийские игры 2018
За 3-е место
4 : 6
17.02.2018
Олимпийские игры 2018
Группа A. 2-й тур
2 : 3 Б
15.12.2017
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
4 : 1
05.05.2017
ЧМ-2017
Группа B
1 : 4
18.09.2016
Кубок Мира
Группа A
6 : 0
16.05.2015
ЧМ-2015
1/2 финала
2 : 0
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
0 : 5
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 5
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 1
09.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
4 : 0
08.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
4 : 2
29.12.2025
Кубок Шпенглера
1/4 финала
5 : 1
28.12.2025
Кубок Шпенглера
Spengler Cup Davos — Grp. 2
1 : 4
26.12.2025
Кубок Шпенглера
Spengler Cup Davos — Grp. 2
3 : 2
22.05.2025
ЧМ-2025
1/4 финала
1 : 2
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
3 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Чехия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.