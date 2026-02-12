00:42 ()
Свернуть список

Чехия - Канада 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
12 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Чехия
Канада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Канада, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Канада
Главные тренеры
Чехия Радим Рулик
Канада Джон Купер
История личных встреч
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 3 ОТЧехия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада3 : 1Чехия
28.05.2022 ЧМ-2022 1/2 финала Канада6 : 1Чехия
25.05.2019 ЧМ-2019 1/2 финала Канада5 : 1Чехия
24.02.2018 Олимпийские игры 2018 За 3-е место Чехия4 : 6Канада
17.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 2-й тур Канада2 : 3 БЧехия
15.12.2017 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия4 : 1Канада
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 4Канада
18.09.2016 Кубок Мира Группа A Канада6 : 0Чехия
16.05.2015 ЧМ-2015 1/2 финала Канада2 : 0Чехия
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия0 : 5
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 5Чехия
11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия3 : 1
09.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия4 : 0
08.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 4 : 2Чехия
29.12.2025 Кубок Шпенглера 1/4 финала 5 : 1Канада
28.12.2025 Кубок Шпенглера Spengler Cup Davos — Grp. 2 Канада1 : 4
26.12.2025 Кубок Шпенглера Spengler Cup Davos — Grp. 2 Канада3 : 2
22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала Канада1 : 2
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 3 : 5Канада
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Чехия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада00
2 Швейцария00
3 Чехия00
4 Франция00
Группа B
КомандаИО
1 Словакия13
2 Швеция00
3 Италия00
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close