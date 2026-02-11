18:45 ()
Португальский агент: Объединение Роналду и Месси в одной команде - мечта, но неосуществимая

Дата публикации: 11-02-2026 18:05

 Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал появившиеся слухи о том, что владелец футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм мечтает собрать в своей команде двух величайших футболистов современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В настоящее время аргентинский нападающий Лионель Месси уже выступает за «Интер Майами», тогда как Криштиану Роналду защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср».

Барбоза высказал мнение, что подобный трансфер маловероятен по ряду причин. По его словам, переход Роналду в американский клуб едва ли осуществим - у португальца имеется действующий контракт с «Аль-Насром», который он полностью намерен отработать. Барбоза отметил, что все конфликтные вопросы для Роналду в Саудовской Аравии уже остались в прошлом, и главный фактор заключается в юридической невозможности перехода на данном этапе. Финансовые и структурные аспекты также существенно усложняют такую сделку. По мнению агента, вероятность увидеть обоих футболистов вместе практически равна нулю.

«Безусловно, это было бы грандиозно и красиво для всего футбольного мира. Но, думаю, ни Роналду, ни Месси не захотят оказаться в одной команде. Для каждого из них важно оставаться лидером своего коллектива и демонстрировать индивидуальный стиль. Играть друг против друга в одном чемпионате возможно, но вот быть вместе на поле в одной форме - едва ли кому-то из них интересно», - поделился своим мнением Барбоза в интервью для Владимира Четверика, корреспондента «Чемпионата».

