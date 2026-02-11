18:45 ()
«Реал» поздравляет Лунина с днем рождения

Дата публикации: 11-02-2026 18:08

 

«Реал» опубликовал поздравление в социальных сетях в честь 27-летия своего второго вратаря Андрея Лунина, которому исполнилось 27 лет в среду.

«С днём рождения, Андрей Лунин!» – говорится в официальном сообщении «сливочных».

Также на официальном сайте «Реала» разместили специальную заметку, посвящённую футболисту. В ней команда кратко описала биографию Лунина и перечислила основные достижения украинского голкипера за время выступлений за мадридский клуб.

С момента подписания контракта с «Реалом» Лунин принял участие в 65 официальных матчах. В этих играх он пропустил 78 голов, демонстрируя высокий уровень игры и надёжность на футбольном поле.

В настоящий момент команда из Мадрида готовится к домашнему поединку чемпионата Испании против клуба «Реал Сосьедад». Матч назначен на 14 февраля, и обе команды готовятся к напряжённой и интересной встрече.

