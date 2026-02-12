00:41 ()
Сан-Паулу - Гремио 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2026 02:30
12 Февраля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 3-й тур
Сан-Паулу
Гремио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Гремио, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Гремио
Порту-Алегри
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Мано Менезес
История личных встреч
17.10.2025 Бразилия — Серия А 28-й тур Гремио2 : 0Сан-Паулу
18.05.2025 Бразилия — Серия А 9-й тур Сан-Паулу2 : 1Гремио
01.12.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур Гремио2 : 1Сан-Паулу
18.07.2024 Бразилия - Серия А 17-й тур Сан-Паулу1 : 0Гремио
22.10.2023 Бразилия - Серия А 28-й тур Сан-Паулу3 : 0Гремио
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Гремио2 : 1Сан-Паулу
03.12.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Гремио3 : 0Сан-Паулу
15.08.2021 Бразилия - Серия А 16-й тур Сан-Паулу2 : 1Гремио
15.02.2021 Бразилия - Серия А 36-й тур Гремио1 : 2Сан-Паулу
18.10.2020 Бразилия - Серия А 17-й тур Сан-Паулу0 : 0Гремио
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур 1 : 1Сан-Паулу
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Сан-Паулу2 : 1
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 1 : 0Сан-Паулу
04.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Сан-Паулу3 : 0
28.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 6 : 0Сан-Паулу
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Гремио5 : 3
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 2 : 1Гремио
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 0 : 4Гремио
03.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Гремио1 : 2
26.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Гремио3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ред Булл Брагантино26
2 Палмейрас24
3 Шапекоэнсе24
4 Мирасол24
5 Флуминенсе24
6 Баия24
7 Сан-Паулу24
8 Фламенго34
9 Ботафого23
10 Гремио23
11 Атлетико Паранаэнсе13
12 Коритиба23
13 Витория33
14 Атлетико Минейро21
15 Васко да Гама21
16 Интернасьонал21
17
Зона вылета
Сантос21
18
Зона вылета
Ремо21
19
Зона вылета
Коринтианс10
20
Зона вылета
Крузейро20

