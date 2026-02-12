Сан-Паулу - Гремио 12 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Гремио, которое состоится 12 Февраля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Эрнан Креспо
|Мано Менезес
|Луиш Каштру
|Луиш Каштру
|Луиш Каштру
|17.10.2025
|Бразилия — Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Бразилия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|18.07.2024
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|03.12.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|3 : 0
|15.08.2021
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|15.02.2021
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|18.10.2020
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|05.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|28.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|6 : 0
|05.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|5 : 3
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|0 : 4
|03.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ред Булл Брагантино
|2
|6
|2
|Палмейрас
|2
|4
|3
|Шапекоэнсе
|2
|4
|4
|Мирасол
|2
|4
|5
|Флуминенсе
|2
|4
|6
|Баия
|2
|4
|7
|Сан-Паулу
|2
|4
|8
|Фламенго
|3
|4
|9
|Ботафого
|2
|3
|10
|Гремио
|2
|3
|11
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|3
|12
|Коритиба
|2
|3
|13
|Витория
|3
|3
|14
|Атлетико Минейро
|2
|1
|15
|Васко да Гама
|2
|1
|16
|Интернасьонал
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Сантос
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Ремо
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Коринтианс
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Крузейро
|2
|0