«Тоттенхэм» уволил Франка из-за его навязчивого интереса к «Арсеналу»

Дата публикации: 12-02-2026 02:14

Игроки лондонского «Тоттенхэма» выразили недовольство поведением бывшего главного тренера команды Томаса Франка, который чрезмерно часто упоминал о «Арсенале» на командных собраниях. Как пишет The Telegraph, его постоянная фиксация на сопернике стала одной из причин досрочного увольнения датского специалиста. Франк не только регулярно обсуждал успехи «канониров» — лидера нынешнего сезона английской Премьер-лиги — но и даже перед дерби на «Эмирейтс» отмечал силу ближайших конкурентов, что вызвало заметное раздражение у ряда футболистов.

Один из источников The Telegraph отмечает: «Он постоянно говорил об «Арсенале» перед всей командой, и вскоре игроки начали уставать от этих разговоров. Даже в преддверии матча с ними и после окончания игры он продолжал обсуждать, насколько мощно выступает их коллектив. Некоторые футболисты были возмущены этим и думали: «Ну хватит уже упоминать «Арсенал», мы должны сосредоточиться на себе» - рассказывает источник издания.

Руководство «Тоттенхэма» объявило об увольнении Томаса Франка 11 февраля. На момент расторжения контракта команда из Лондона не знала побед в Премьер-лиге уже восемь матчей подряд. Сейчас «шпоры» располагаются на 16-й позиции в таблице чемпионата Англии сезона 2025/2026, набрав 29 очков в 26 турах. В Лиге чемпионов групповой этап клуб завершил на четвёртом месте с 17 баллами, что позволило выйти в 1/8 финала турнира. Ситуация с одержимостью соперником лишь усугубила напряжённую атмосферу в коллективе.