Месси получил травму в игре против Барселоны

Дата публикации: 12-02-2026 02:21

Как сообщили в пресс-службе «Интер Майами», Лионель Месси отсутствовал на тренировке, которая проходила в среду. Отсутствие лидера команды связано с проблемами мышц задней части левого бедра.

Аргентинский форвард получил травму во время товарищеского матча против эквадорского клуба «Барселона» Гуаякиль, который завершился со счётом 2:2.

Сроки восстановления и возвращения Месси к тренировкам в общей группе будут определяться медиками клуба, учитывая динамику его состояния и процесс заживления повреждённой мышцы.

Отметим, что подобные травмы часто требуют тщательного внимания, чтобы избежать рецидивов и обеспечить полное восстановление физической формы футболиста. Медицинская команда «Интер Майами» намерена приложить все усилия, чтобы защитить здоровье одного из своих ключевых игроков и ускорить его возвращение на поле в оптимальной форме.