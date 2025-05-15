«Интер» планирует продлить контракт с Генрихом Мхитаряном до 2027 года

Дата публикации: 12-02-2026 02:15

Миланский клуб «Интер» намерен удержать полузащитника Генриха Мхитаряна в своей команде и на ближайшее будущее. Руководство интерцев всерьез рассматривает вариант заключения с опытным армянским футболистом нового контракта, рассчитанного до июня 2027 года. Как сообщает издание Tuttosport, клуб работает над условиями соглашения, которое позволит удержать игрока еще на один сезон сверх текущих договорённостей.

В настоящий момент контракт 37-летнего полузащитника с «Интером» действует до 30 июня 2026 года. Мхитарян продолжает стабильно выходить на поле и остаётся важным футболистом для тренерского штаба миланской команды.

Генрих Мхитарян перешёл в «Интер» летом 2022 года, перейдя из «Ромы» в статусе свободного агента. С тех пор футболист быстро стал незаменимым игроком основной обоймы клуба. В текущем футбольном сезоне Мхитарян принял участие в 24 матчах миланцев во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей на партнёров. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость армянского полузащитника на данный момент составляет 3,5 миллиона евро. Клуб рассчитывает на его опыт и лидерские качества, которые могут пригодиться и в дальнейшем.