«Ювентус» хочет приобрести голкипера из английской Премьер-лиги

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к голкиперу «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, рассматривая возможность его подписания в летнее трансферное окно. По данным издания La Gazzetta dello Sport, руководство туринцев следит за ситуацией и готово предпринять активные действия, если появится подходящая возможность купить опытного вратаря на устраивающих условиях. На данный момент «Тоттенхэм» оценивает трансфер Викарио примерно в 25 миллионов евро, учитывая его отличную игру в Английской Премьер-лиге и статус футболиста сборной Италии.

Интерес к голкиперу проявляет не только «Ювентус» - в число претендентов вошел и миланский «Интер». Оба топ-клуба из Серии А рассматривают вариант приглашения Викарио, чему в значительной степени способствует его опыт выступлений на международном уровне и итальянское гражданство, что немаловажно для выполнения внутренних лимитов. В то же время «Ювентус» не исключает продажу нынешнего стража ворот Микеле Ди Грегорио, к которому есть интерес со стороны сразу нескольких команд из английской Премьер-лиги, что может помочь профинансировать будущий трансфер.

Гульельмо Викарио перебрался в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Эмполи» за 18 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2028 года, что делает сделку достаточно сложной в финансовом плане. В нынешнем сезоне страж ворот провел за «шпор» 36 матчей во всех турнирах, в 13 играх сохранив свои ворота на замке, а всего пропустил 48 голов. Его стабильная игра продолжает привлекать внимание ведущих клубов Европы и тренерского штаба сборной Италии.