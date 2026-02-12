ESPN назвал Михаила Мудрика самым неудачным трансфером в истории АПЛ

Дата публикации: 12-02-2026 02:19

Популярный спортивный портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг самых неудачных трансферов за всю историю английской Премьер-лиги. В список вошли 50 футболистов, чьи переходы в английские клубы были признаны, по мнению экспертов ESPN, менее всего успешными в плане результата и соотношения цена-качество. На первом месте оказался украинский полузащитник Михаил Мудрик, купленный «Челси» в сезоне 2022-2023 годов за внушительную сумму - 70 миллионов евро из донецкого «Шахтера». Этот трансфер долго обсуждался в футбольной среде, ожидания от Мудрика были достаточно высокими, но оправдать их украинцу не удалось, и теперь его часто приводят в пример как символ дорогостоящих, но неудачных сделок.

В десятку наиболее провальных подписаний, по версии ESPN, также вошли:

1. Михаил Мудрик - из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

2. Антони - из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро.

3. Николя Пепе - из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро.

4. Али Диа - в «Саутгемптон» свободным агентом.

5. Дэниел Дринкуотер - из «Лестера» в «Челси» за 37,9 млн евро.

6. Рикардо Альварес - из «Интера» в «Сандерленд» за 10,5 млн евро.

7. Ромелу Лукаку - из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро.

8. Джейдон Санчо - из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро.

9. Томас Бролин - из «Пармы» в «Лидс Юнайтед» за 5,3 млн евро.

10. Калвин Филлипс - из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Сити» за 49 млн евро.

В этом антирейтинге можно увидеть не только трансферы современных дней, но и события прошлых лет, когда клубы Премьер-лиги тратили огромные суммы в надежде усилить свои составы, однако футболисты по тем или иным причинам не смогли проявить себя и оправдать вложенные средства. В некоторых случаях трансферы оборачивались разочарованием уже в первый сезон, а в других игроки так и не смогли адаптироваться к новым условиям и потеряли мотивацию.

Стоит напомнить, что в декабре 2024 года имя Михаила Мудрика снова оказалось в центре внимания - в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, находящийся в списке запрещенных веществ. До этой неприятной истории полузащитник успел провести за лондонский клуб 73 матча во всех официальных турнирах, забив 10 голов и сделав 11 результативных передач. Последний на данный момент официальный поединок с участием украинского футболиста прошел в конце ноября 2024 года: «Челси» противостоял «Хайденхайму» в групповом этапе Лиги конференций сезона 2024-2025 и одержал победу со счетом 2:0. В этой игре Мудрик отметился забитым мячом.

Несмотря на большие надежды и высокую стоимость трансфера Михаила Мудрика в «Челси», его пребывание в английской Премьер-лиге на данный момент оценивается как одно из самых неудачных вложений клуба и всей лиги за последние годы. История показывает, что даже при значительных финансовых инвестициях топ-клубам не всегда удается приобрести игрока, который станет лидером и оправдает каждый потраченный евро.