Алонсо считает, что Арбелоа способен стать будущим тренером «Реала»

Дата публикации: 13-12-2025 18:11

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался о перспективах Альваро Арбелоа, который в настоящее время работает с молодежной командой "сливочных". В частности, обсуждался вопрос - сможет ли Арбелоа в обозримом будущем возглавить основную команду мадридского клуба.

– Считаю, что Арбелоа вполне способен стать тренером "Реала" в будущем. Мы не обсуждали пока этот вопрос непосредственно с ним, о котором вы меня спрашиваете, – приводит слова Алонсо издание AS.

Напомним, Арбелоа трудится в системе клуба с 2020 года и за это время успел зарекомендовать себя как амбициозный и грамотный специалист. Он плодотворно работает с молодежью, подготавливая игроков для основной команды и оказывая влияние на развитие системы клуба.

Сам Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского "Реала" летом этого года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. После 15 туров чемпионата Испании столичный клуб находится на втором месте таблицы, имея в своем активе 36 очков. В последних восьми встречах команда одержала две победы, трижды играла вничью и потерпела три поражения. Алонсо отмечают как одного из перспективных наставников "сливочных".