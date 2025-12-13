Бразильская сборная намерена продлить контракт с Карло Анчелотти до 2030 года

Дата публикации: 13-12-2025 18:09

Бразильская конфедерация футбола активно ведет переговоры с главным тренером сборной Карло Анчелотти о продлении контракта до 2030 года - сообщает Globo. Итальянский наставник возглавил национальную команду в мае 2025 года и с тех пор сумел показать впечатляющие результаты, подняв уровень игры и значительно усилив командный дух.

Действующий контракт Анчелотти предусматривает годовую зарплату около €10 млн, что делает его самым высокооплачиваемым тренером среди всех национальных сборных мира. Кроме того, условия соглашения содержат существенный бонус в размере €5 млн в случае, если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира 2026 года. Это подчеркивает высокое доверие руководства федерации к опыту и авторитету итальянского специалиста.

Руководство федерации отмечает, что Анчелотти сумел вернуть бразильской сборной уверенность и высокий уровень подготовки, благодаря чему команда вновь считается одним из фаворитов будущего мундиаля. Уже в групповом этапе ЧМ-2026 Бразилии предстоит сыграть с такими сборными, как Марокко, Гаити и Шотландия - задачи перед командой стоят самые амбициозные.

Ожидается, что официальное объявление о новом соглашении с Анчелотти может быть опубликовано в ближайшее время, продолжая период стабильности и развития для бразильского футбола.