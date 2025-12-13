Риу Аве - Витория Гимарайнш 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 20:00
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
13 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
|25
|вр
|Хуан Кастильо
|2
|зщ
|Мага
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|13
|пз
|Жоау Мендеш
|30
|пз
|Гонсалу Ногейра
|16
|пз
|Бени Мукенди
|20
|пз
|Саму
|48
|пз
|Noah Saviolo
|19
|нп
|Oumar Camara
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 3
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|27.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|08.09.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 4
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|32
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|13
|29
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|13
|24
|5
|Брага
|13
|22
|6
|Фамаликан
|13
|20
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Витория Гимарайнш
|13
|18
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|13
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|13
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|13
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|13
|3