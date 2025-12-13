02:27 ()
Риу Аве - Витория Гимарайнш 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 20:00
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
13 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Риу Аве
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Витория Гимарайнш, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
4 Англия зщ Джонатан Панзо
6 Англия зщ Нельсон Эбби
54 Греция зщ Георгиос Льявас
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
25 Колумбия вр Хуан Кастильо
2 Португалия зщ Мага
4 Испания зщ Оскар Ривас
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
13 Португалия пз Жоау Мендеш
30 Португалия пз Гонсалу Ногейра
16 Ангола пз Бени Мукенди
20 Португалия пз Саму
48 Бельгия пз Noah Saviolo
19 Франция нп Oumar Camara
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш3 : 0Риу Аве
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 2Витория Гимарайнш
04.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 1Витория Гимарайнш
23.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Риу Аве
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве0 : 1Витория Гимарайнш
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Риу Аве
13.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Риу Аве
27.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Риу Аве0 : 0Витория Гимарайнш
27.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Риу Аве
08.09.2019 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве1 : 1Витория Гимарайнш
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Риу Аве
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве0 : 4
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Риу Аве
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш4 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1332
3
Лига Европы
Бенфика1329
4
Лига конференций
Жил Висенте1324
5 Брага1322
6 Фамаликан1320
7 Морейренсе1320
8 Витория Гимарайнш1318
9 Алверка1317
10 Риу Аве1316
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1314
14 Насьонал1312
15 Каза Пия139
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС133

