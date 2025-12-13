02:26 ()
Боруссия М - Вольфсбург 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
20ГерманиязщЛука Нец
17Южная КореяпзЙенс Кастроп
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
13СШАпзДжованни Рейна
16ГерманияпзФилипп Зандер
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
18ЯпониянпСуто Матино
1ПольшаврКамиль Грабара
14НидерландызщЙенсон Селт
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
2ГерманиязщКилиан Фишер
25ГерманияпзАрон Центер
31ГерманияпзЯнник Герардт
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
10ХорватияпзЛовро Майер
24ДанияпзКристиан Эриксен
39АвстриянпПатрик Виммер
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
НидерландыПаул Симонис
История личных встреч
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турБоруссия М0 : 1Вольфсбург
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турВольфсбург5 : 1Боруссия М
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург1 : 3Боруссия М
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаБоруссия М1 : 0 ДВВольфсбург
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М4 : 0Вольфсбург
09.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М2 : 0Вольфсбург
15.10.2022Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2Боруссия М
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турБоруссия М2 : 2Вольфсбург
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турВольфсбург1 : 3Боруссия М
14.02.2021Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 0Боруссия М
05.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур0 : 1Боруссия М
02.12.2025Кубок Германии1/8 финалаБоруссия М1 : 2
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБоруссия М0 : 0
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур0 : 3Боруссия М
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБоруссия М3 : 1
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турВольфсбург3 : 1
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Вольфсбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 3
07.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Вольфсбург
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1337
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1329
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1328
4
Лига чемпионов
Байер1323
5
Лига Европы
Хоффенхайм1323
6
Лига конференций
Штутгарт1322
7 Айнтрахт Ф1321
8 Кёльн1316
9 Фрайбург1316
10 Боруссия М1316
11 Вердер1316
12 Унион1315
13 Гамбург1315
14 Аугсбург1313
15 Вольфсбург1312
16
Стыковая зона
Хайденхайм1311
17
Зона вылета
Санкт-Паули138
18
Зона вылета
Майнц136

