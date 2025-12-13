Боруссия М - Вольфсбург 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
13 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|20
|зщ
|Лука Нец
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|13
|пз
|Джованни Рейна
|16
|пз
|Филипп Зандер
|15
|нп
|Харис Табакович
|18
|нп
|Суто Матино
|1
|вр
|Камиль Грабара
|14
|зщ
|Йенсон Селт
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|25
|пз
|Арон Центер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Паул Симонис
История личных встреч
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|13
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|13
|21
|8
|Кёльн
|13
|16
|9
|Фрайбург
|13
|16
|10
|Боруссия М
|13
|16
|11
|Вердер
|13
|16
|12
|Унион
|13
|15
|13
|Гамбург
|13
|15
|14
|Аугсбург
|13
|13
|15
|Вольфсбург
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Майнц
|13
|6